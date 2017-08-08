Ливан решил начать операцию против ИГ* в приграничных с Сирией районах

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Ливана приняло решение о начале военной операции по освобождению пограничных с Сирией районов от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в заявлении высшего военного совета по обороне страны.

"Были предприняты меры для начала боевых действий ливанской армии в Раас-Баалбек и Аль-Каа против группировки ИГ*",- говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ливанское руководство берет на себя ответственность за освобождение Ливана от угрозы терроризма.

Заявление высшего военного совета было опубликовано после экстренного совещания по указу президента Ливана Мишеля Ауна при участии премьер-министра страны Саада Харири.

*Террористическая организация, запрещенная в России