В МИД Сирии возмутились авиаударами коалиции по жилым кварталам Ракки

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия

БЕЙРУТ, 6 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. МИД САР направил письма генеральному секретарю ООН и в СБ ООН, назвав бомбардировки международной коалицией во главе с США города Ракка вопиющим нарушением международного права.

В субботу сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

"Систематичные бомбардировки жилых кварталов, домов гражданских лиц, уничтожение государственной больницы Ракки и использование запрещенного белого фосфора самолетами "международной коалиции" являются вопиющим нарушением международного права и причисляется к ряду преступлений "коалиции" против невинных в провинциях и городах Сирии", — говорится в распространенной для СМИ копии документа.

В документе также отмечается, что внешнеполитическое ведомство Сирии в очередной раз требует немедленного решения ООН по коалиции США, которая действует без разрешения руководства САР, нарушая резолюции ООН.

"(МИД САР — ред.) также вновь требует от СБ ООН выполнять свои обязанности для сохранения мира и безопасности и требует от всех стран соблюдать резолюции СБ по борьбе с терроризмом", — заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

По данным сирийских официальных СМИ, в результате ударов международной коалиции во главе с США менее чем за неделю погибли более 50 мирных граждан.

Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Ранее Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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