Встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Тегеране, заявил Лавров

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Представители РФ, Ирана и Турции встретятся в Тегеране 8-9 августа и обсудят ситуацию в Сирии, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"С нашим турецким коллегой мы обсудили ситуацию с выполнением договоренностей в рамках Астанинского процесса. Обсудили подготовку к очередной встрече представителей России, Турции и Ирана, которая состоится в Тегеране 8-9 августа, и будет продолжен разговор по дальнейшему укреплению режима зон деэскалации", — сказал он журналистам.

В воскресенье Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу в Маниле, куда министры прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>