Сирийская армия окружила крупнейший оплот ИГ* в Хомсе, сообщил источник

БЕЙРУТ, 6 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР при поддержке союзных сил окружили крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* в городе Ас-Сухне в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник на месте событий.

"Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг Ас-Сухне. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается", — рассказал собеседник агентства.

Город Ас-Сухна является крупнейшим оплотом ИГ* в провинции Хомс и последним значимым форпостом террористов на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

* Запрещена в РФ