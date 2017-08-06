"Тайные ячейки": пленный террорист рассказал, как готовят боевиков ИГ*

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Плененный курдским ополчением боевик рассказал на допросе, как тайная ячейка ИГ* в Сирии готовит исполнителей для терактов на территории Европы. По его словам, потенциальных террористов готовят вести и вооруженную, и идеологическую борьбу.

Как отмечает британская газета The Times, опубликовавшая выдержки из беседы плененного бойца с курдскими ополченцами, секретная ячейка называется "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы попадают в законспирированный лагерь в Сирии, где их учат собирать бомбы и проводят идеологическую "накачку", после чего новоявленные боевики отправляются на родину.

Спящие и неспящие ячейки

"Обучение в бригаде "Аль-Кхарса" длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается туда вступить. Из двадцати человек лишь пятеро доходят до конца тренировочного курса. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты", — рассказал боевик.

Помимо этой программы в ячейке есть специальный европейский центр по работе с теми, кто хотят присоединиться к ИГ*, но вынуждены оставаться в своих странах. По словам источника, потенциальные террористы, находящиеся в Европе, контактируют между собой, и ячейка находится в "спящем" состоянии, пока ее участники не будут готовы организовать очередной теракт.

За два с половиной года пребывания в рядах ИГ* боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, закончивших подготовку в секретном подразделении. Мужчина заметил, что ячейка несет потери, но продолжает работать: именно там готовились кадры для атак в Париже и Брюсселе.

"Они осуществят новые атаки террористов-смертников в Европе, потому что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане", — заключил пленный.

Под воздействием пропаганды

Сегодня же, 6 августа министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что в страну вернулись более 270 граждан, воевавших в Сирии и Ираке на стороне боевиков.

"Информацию об убитых французах очень сложно подтверждать. Что касается вернувшихся, мы находимся на отметке в 217 совершеннолетних и 54 совершеннолетних", — заявил Коллон в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

По словам министра, дела против вернувшихся с войны в Сирии и в Ираке французов рассматривает суд, многие из таких граждан заключены под стражу.

Он подчеркнул, что террористическая угроза остается высокой для Франции: с начала года спецслужбам удалось предотвратить семь попыток терактов. Угрожают безопасности страны также "лица, которые могут получать указания из-за границы", в частности от террористов "Аль-Каиды"* или людей "напрямую не связанных с Сирией, но находящихся под воздействием пропаганды".

В мае газета The Telegraph сообщала, что порядка 300 британцев находятся в рядах ИГ*. Как сообщил задержанный в Турции выходец из Великобритании Стефан Аристиду, большинство рекрутированных британцев "занимают высокие посты — отвечают за СМИ и пропаганду" террористической группировки. Пехотинцев, по словам Аристиду, среди них не было.

По сведениям издания, примерно 850-1000 британцев вступили в ряды радикальных исламистов. Около половины вернулись на родину, более 100 человек считаются погибшими.

Разъяснять каждый день

Проблема ухода молодежи в ряды радикальных организаций актуальна и для России. В апреле секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков и пропаганду на Северном Кавказе. Еще раньше он отмечал, что на стороне боевиков в Сирии и Ираке воюют почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отмечали, что основной средой для вербовки молодежи в ряды ИГ* и других организаций остается интернет. По данным НАК, более 80% от общего числа группировок формируют молодые мужчины, примерно 10% — девушки.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, разъяснительную работу с молодежью нужно проводить ежедневно, поскольку идеологи террористов не спят и постоянно ищут новых людей в свои ряды.

"Я обратил внимание, что идеологи террористов не оставляют попытки вербовки молодых людей в ряды "Иблисского государства"*. Называя себя мусульманами, иблисские банды подрывали в Сирии святыни, разрушили мечети. Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодежью. В этот процесс важно вовлечь все возможные институты, от имамов до участковых", — написал Кадыров на своей странице в Instagram по итогам совещания правительства по развитию регионов в селе Беной.

* Террористическая организация, запрещена в России.