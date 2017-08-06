Лавров и Чавушоглу обсудили создание зон деэскалации в Сирии

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе встречи в воскресенье создание зон деэскалации в Сирии и режим прекращения боевых действий в этой стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования. Рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча Лаврова и Чавушоглу прошла в Маниле, куда министры прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.