Пушков считает доказанным применение США запрещенных фосфорных бомб в Сирии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал доказанным применение Соединенными Штатами Америки запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии, отметив, что при этом США беспочвенно обвиняют Дамаск в использовании химического оружия.

Бездоказательно обвиняя Дамаск в применении химоружия, США сами применяют запрещенные межд.конвенциями фосфорные боеприпасы.И это доказано. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 августа 2017 г.

​Ранее сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России.