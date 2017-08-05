Главным участником деэскалации в Хомсе от оппозиции стала "Джейш ат-Таухид"

КАИР, 5 авг — РИА Новости. Главным участником соглашения о зоне деэскалации на севере сирийской провинции Хомс со стороны оппозиции стала группировка "Джейш ат-Таухид", рассказал посредник в переговорах, лидер движения "Завтра Сирии" Ахмед Джерба.

"Джейш ат-Таухид" — это основная группировка вооруженной оппозиции, подписавшая соглашение по северу провинции Хомс, а также есть другие мелкие группировки", — сообщил Джерба на пресс-конференции в Каире о результатах переговоров, которые 31 июля завершились соглашением о порядке функционирования зоны деэскалации севернее Хомса.

Группировка "Джейш ат-Таухид" образовалась в 2015 году слиянием нескольких местных отрядов вооруженной оппозиции. Название альянса на русский язык можно перевести как "Армия единобожия".

Минобороны России в четверг заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что отряды умеренной оппозиции и сирийской армии полностью прекращают огонь в зоне деэскалации "Хомс" с полудня четверга. До Хомса были определены зоны деэскалации в восточном пригороде Дамаска и на юго-западе Сирии, включая провинции Сувейда, Кунейтра и Дераа.