Удар по госпиталю: коалиция во главе с США сбросила фосфорные бомбы в Ракке

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца Дину аль-Асаад.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в здании не было террористов ИГ*. Представитель Красного Полумесяца отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Не первый случай

В коалиции в ответ заявили, что используют фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.

"В соответствии со своей (информационной) политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение (сил) конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами (ведения) вооруженных конфликтов белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток", — говорится в заявлении коалиции, поступившем РИА Новости.

Халатность или умысел?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила в рамках ООН разобрать действия ВВС США в Сирии и признать их либо некомпетентными, либо преступными.

CC0 / United States government work / Яровая предложила устроить ВВС США "разбор полетов" в ООН "Пора на площадке ООН сделать разбор полетов ВВС США, в прямом и переносном смысле. И разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение не террористов", — цитирует Яровую ее пресс-служба. По мнению парламентария, в последнее время со стороны коалиции США "слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления".

Критика правозащитников

Применение международной коалицией фосфорных боезарядов в Сирии и Ираке осудила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

"Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность ужасного и долгосрочного вреда в переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с концентрацией мирного населения", — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз. Он отметил, что коалиция во главе с США должна принимать все возможные меры предосторожности для уменьшения вреда для мирных жителей при использовании фосфорных боеприпасов в Ираке и Сирии. Белый фосфор

Фосфорные боеприпасы самовоспламеняются при контакте с кислородом, образуя облако белого густого дыма. При разбрызгивании раствора, в состав которого входит фосфор, воспламеняются все горючие предметы, на которые он попал. У людей вещество вызывает глубокие ожоги, а вдыхание дыма от таких зарядов приводит к отеку легких с летальным исходом. © AP Photo / Eric Gay Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия Фосфорные снаряды запрещены Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 года. Протокол III к Конвенции полностью запрещает применение зажигательного оружия против гражданского населения и гражданских объектов, ограничивает его применение против растительного покрова, а также военных объектов. Ранее США уже признавали использование боеприпасов с белым фосфором в Ираке в 2004 году, а также в Афганистане и подвергались за это критике.

Присутствие США в Сирии

© AFP 2017 / Aris Messinis Коалиция признала гибель 624 мирных жителей за время операции против ИГ* Международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* действует в Сирии без согласия Дамаска с 2014 года. Жертвами их ударов нередко становятся мирные жители. Так, только 27 июля только от одного авиаудара коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли 18 человек, более 20 получили ранения. В одном из последних отчетов, представленных международными силами в пятницу, подтверждается гибель 624 гражданских лиц в Сирии и Ираке за время ведения операции против ИГ* — с августа 2014 года по июнь 2017 года.