Удар по госпиталю: коалиция во главе с США сбросила фосфорные бомбы в Ракке

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения Красного Полумесяца Дину аль-Асаад.
"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.
По ее словам, в здании не было террористов ИГ*. Представитель Красного Полумесяца отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.
Не первый случай
В коалиции в ответ заявили, что используют фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.
"В соответствии со своей (информационной) политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение (сил) конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами (ведения) вооруженных конфликтов белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток", — говорится в заявлении коалиции, поступившем РИА Новости.
Халатность или умысел?
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила в рамках ООН разобрать действия ВВС США в Сирии и признать их либо некомпетентными, либо преступными.
По мнению парламентария, в последнее время со стороны коалиции США "слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления".
Критика правозащитников
Применение международной коалицией фосфорных боезарядов в Сирии и Ираке осудила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
"Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность ужасного и долгосрочного вреда в переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с концентрацией мирного населения", — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз.
Он отметил, что коалиция во главе с США должна принимать все возможные меры предосторожности для уменьшения вреда для мирных жителей при использовании фосфорных боеприпасов в Ираке и Сирии.
Белый фосфор
Фосфорные боеприпасы самовоспламеняются при контакте с кислородом, образуя облако белого густого дыма. При разбрызгивании раствора, в состав которого входит фосфор, воспламеняются все горючие предметы, на которые он попал. У людей вещество вызывает глубокие ожоги, а вдыхание дыма от таких зарядов приводит к отеку легких с летальным исходом.
Ранее США уже признавали использование боеприпасов с белым фосфором в Ираке в 2004 году, а также в Афганистане и подвергались за это критике.
Присутствие США в Сирии
Так, только 27 июля только от одного авиаудара коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли 18 человек, более 20 получили ранения. В одном из последних отчетов, представленных международными силами в пятницу, подтверждается гибель 624 гражданских лиц в Сирии и Ираке за время ведения операции против ИГ* — с августа 2014 года по июнь 2017 года.
"МИД просит Совбез выполнить свои обязательства по сохранению мира и международной безопасности и остановить преступления коалиции против сирийского народа, а также обязать все страны выполнять резолюции Совбеза по борьбе с терроризмом", — отметили сирийские дипломаты.