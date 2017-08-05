"Сирия завтра" считает, что Идлиб может стать следующим этапом деэскалации

КАИР, 5 авг — РИА Новости. Деэскалация в сирийской провинции Идлиб может стать следующим этапом после соглашения по Хомсу, считает член секретариата движения "Сирия завтра" Касим Аль-Хатыб.

Минобороны России в четверг заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

"Предполагаю, следующим шагом будет деэскалация в Идлибе. И мы всеми возможными силами будем стараться совместно с усилиями Каира и России, чтобы Идлиб стал следующим этапом деэскалации",- сказал РИА Новости Аль-Хатыб.

Представитель движения добавил, что глава движения "Сирия завтра" шейх Ахмад Джарба посетит Москву в ближайшее время. "Дата еще не назначена, но предполагаю, что скоро", — отметил он.

Ранее движение сирийской оппозиции "Сирия завтра" сообщило, что выступило посредником в переговорах о создании зоны деэскалации на севере сирийской провинции Хомс.