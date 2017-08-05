Сирийский оппозиционер рассказал о самом эффективном пути решения конфликта

КАИР, 5 авг — РИА Новости. Налаживание контакта с Россией является наиболее эффективным способом разрешения сирийского конфликта, заявил председатель сирийского либерального оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмед Джерба.

"Мы пришли к осознанию того, что кратчайший и наиболее эффективный путь (для решения конфликта в Сирии – ред.) — налаживание контакта с российской стороной для достижения необходимого результата. Это, как все знают, единственный способ, имеющийся сейчас", — сказал Джерба на проведенной в Каире пресс-конференции движения.

Ранее движение сирийской оппозиции "Завтра Сирии" сообщило, что выступило посредником в переговорах о создании зоны деэскалации на севере сирийской провинции Хомс.

Минобороны России в четверг заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

Движение отметило, что соглашение было заключено под патронажем египетского правительства и при гарантии министерства обороны РФ. Посредники поблагодарили их за успешные переговоры и призвали стороны конфликта полностью соблюдать пункты соглашения.