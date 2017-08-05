МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.
По ее словам, в здании не было террористов ИГ*. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.
Ранее SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.
США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. В четверг представитель коалиции заявил, что почти половина Ракки освобождена от террористов.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.