МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в здании не было террористов ИГ*. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Ранее SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует их в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. В четверг представитель коалиции заявил, что почти половина Ракки освобождена от террористов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.