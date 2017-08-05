Коалиция США проведет консультации с Россией по операции в Дейр-эз-Зоре

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с "Исламским государством"* проведет детальные консультации с РФ по операции в Дейр-эз-Зоре, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

"Силы сирийской армии полны решимости разорвать осаду Дейр-эз-Зора", — отметил Макгерк на брифинге.

"Я думаю, что это достойное предположение, что со временем они, вероятно, добьются успеха в этой миссии, но насколько дальше они продвинутся, это то, что еще предстоит выяснить. Вот почему мы будем довольно подробно будем обсуждать с русскими (эту тему) с помощью военных каналов", — заявил он.

Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "Исламское государство"* перебрасывает из сирийской Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов.

Кроме того, как ранее сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник, жители осажденного сирийского города Дейр-эз-Зор в ближайшее время могут оказаться без питьевой воды из-за того, что боевики ИГ* строят дамбу для перекрытия Евфрата. По словам собеседника агентства, ООН и гуманитарные агентства должны обратить пристальное внимание на то, что происходит вокруг Дейр-эз-Зора.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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