ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США готовы обсуждать создание новых зон перемирия в Сирии по аналогии с той, которая была создана по итогам договоренностей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"* Бретт Макгерк.

"Если будут новые возможности, чтобы начать переговоры на уровне военных, новые возможности, чтобы достигнуть подобного соглашения… мы полностью открыты к этому и будем говорить об этом с русскими", — заявил Макгерк на брифинге.

Перемирие на юго-западе Сирии, о котором договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, соблюдается, подчеркнул он. Результаты перемирия Макгерк назвал "вполне обнадеживающими", отметив, что в эту зону начали возвращаться мирные жители.

Он также отметил, что договоренности с Россией помогли США усилить давление на ИГ* в сирийской Ракке.

По его словам, канал по предупреждению конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии работает "чрезвычайно хорошо". "Наши военные говорят с русскими каждый день", — рассказал Макгерк.

Перемирие в южных районах Сирии, о котором 9 июля в Гамбурге договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, вступило в силу 12 июля. Президент США впоследствии называл эту договоренность примером успешного взаимодействия с Россией и отмечал, что предыдущие режимы прекращения огня "совсем не держались".