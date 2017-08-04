В коалиции заявили, что в Ракке остаются около двух тысяч боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. "Деконфликтные линии" помогли США усилить давление на ИГ* в Ракке, сейчас в городе остаются еще две тысячи боевиков, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

Представитель президента США в коалиции отметил, что канал по предупреждению конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии работает "чрезвычайно хорошо". "Наши военные говорят с русскими каждый день", — рассказал он. Макгерк добавил, что в случае необходимости проводятся также дипломатические консультации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.