Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения в Сирии, Турция - три

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция — три, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Латакия – 1. Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели семь гуманитарные акции. В городе Алеппо – пять, местному населению доставлено 1,4 тонны продовольствия; в населенном пункте Дейр-Хафер провинции Алеппо, местному населению доставлено 0,3 тонны продовольствия; в городе Латакия – 0,3 тонны продовольствия.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 634 человека, медицинскую помощь — 277 местных жителей. Всего проведено 1576 гуманитарных акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2131. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористическая организация, запрещена в России