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Война в Сирии
Война в Сирии

Зоны деэскалации становятся гарантом мирной жизни в Сирии

20:1303.08.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСолдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фотоСолдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 3 авг — РИА Новости. Режим прекращения огня в установленных зонах деэскалации в Сирии способствует переговорам по примирению и налаживанию мира, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

Дым над Раккой. 7 июня 2017
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Эксперт: США хотят вывести зоны деэскалации в Сирии из-под контроля Дамаска
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что отряды умеренной оппозиции и сирийской армии полностью прекращают огонь в зоне деэскалации "Хомс" с полудня четверга. До Хомса были определены зоны деэскалации в восточном пригороде Дамаска и на юго-западе Сирии, включая провинции Сувейда, Кунейтра и Дераа.

"Зоны деэскалации способствуют мирному урегулированию. Вы освещали гуманитарную помощь в Кунейтре, это стало возможным после достигнутых договоренностей и реального прекращения огня. Такой же пример был реализован в Думе (восточный пригород Дамаска). Теперь Хомс, там мы уверены, что тоже станет возможным доставлять гуманитарную помощь регулярно", — рассказал собеседник агентства.

Юго-западная зона

В начале июля благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии была доставлена гуманитарная помощь в одно из поселений в провинции Кунейтра с расчетом на 500 семей. Также российские военные врачи смогли оказать помощь населению, в первую очередь нуждающимся детям.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Завтра Сирии" стало посредником в переговорах по зоне деэскалации в Хомсе
В минувшую среду стало известно, что на юге Сирии десятки финансируемых США боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" сложили оружие и сдались сирийской армии, заявив, что не намерены воевать против правительственных сил.

Вертолеты сирийских ВВС в свою очередь продолжают сбрасывать на захваченные боевиками поселения листовки с призывом воспользоваться программой народного примирения, получить амнистию и прекратить противодействие армии. Данное предложение не распространяется на группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Зона деэскалации "Хомс"

В Каире 31 июля были достигнуты договоренности с представителями группировки "Джейш аль-Ислам" по примирению в районе Эр-Растан (пригород Хомса), контролируемом этим незаконным вооруженным формированием.

С 12:00 3 августа прекращены боевые действия на участке линии деэскалации Хмира, Самалиль, Гумин, Кубейбат, Таксис, Джарния, Телль-Амери, Эль-Гасабия, Дуайр, Умм Шашрух, Гур, Кормос, Таун и Картман. Всего в зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением около 147 тысяч человек.

Вид на город Алеппо, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт прокомментировал идею создать третью зону деэскалации в Сирии
С 4 августа российская военная полиция выставит два контрольно-пропускных пункта в районах Нарб-Нафса (со стороны Хамы) и Дуайр (со стороны Хомса). Благодаря прекращению огня и присутствию российской военной полиции станет возможным открыть движение по государственной трассе Хама — Хомс, которая была перекрыта на протяжении всей сирийской войны.

Открытие транспортной артерии имеет важное экономическое значение для Сирии, так как значительно сокращает время передвижения между Дамаском и центральной частью страны.

"Кроме соглашения о прекращении огня и разблокировании дороги Хама — Хомс, достигнута договоренность о формировании "Комитета национальной справедливости", в который войдут представители всех заинтересованных в примирении групп", — отметил источник, отвечая на вопрос о положительных сторонах третьей зоны деэскалации.

Восточная Гута

Еще одна зона деэскалации определена в восточном пригороде Дамаска. В сирийской столице продолжаются переговоры по примирению. После встречи в Астане удалось договориться с боевиками о передаче под контроль сирийских властей без боя крупных районов Барзе и Кабун. Значительно сократились обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Россия развернет два КПП и три поста в зоне деэскалации "Хомс" в Сирии
Благодаря совместным усилиям сирийской стороны и российского Центра примирения впервые за восемь месяцев была доставлена гуманитарная помощь в город Дума (восточный пригород Дамаска), несмотря на то что он по-прежнему считается крупнейшим оплотом боевиков в пригороде сирийской столицы.

Еще одна зона деэскалации, по данным арабских СМИ, может быть обозначена в провинции Идлиб на севере Сирии, однако в действительности данная идея на сегодняшний день тяжело реализуема, так как немалая часть территории Идлиба контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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