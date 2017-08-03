Зоны деэскалации становятся гарантом мирной жизни в Сирии

БЕЙРУТ, 3 авг — РИА Новости. Режим прекращения огня в установленных зонах деэскалации в Сирии способствует переговорам по примирению и налаживанию мира, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.
"Зоны деэскалации способствуют мирному урегулированию. Вы освещали гуманитарную помощь в Кунейтре, это стало возможным после достигнутых договоренностей и реального прекращения огня. Такой же пример был реализован в Думе (восточный пригород Дамаска). Теперь Хомс, там мы уверены, что тоже станет возможным доставлять гуманитарную помощь регулярно", — рассказал собеседник агентства.
Юго-западная зона
В начале июля благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии была доставлена гуманитарная помощь в одно из поселений в провинции Кунейтра с расчетом на 500 семей. Также российские военные врачи смогли оказать помощь населению, в первую очередь нуждающимся детям.
Вертолеты сирийских ВВС в свою очередь продолжают сбрасывать на захваченные боевиками поселения листовки с призывом воспользоваться программой народного примирения, получить амнистию и прекратить противодействие армии. Данное предложение не распространяется на группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Зона деэскалации "Хомс"
В Каире 31 июля были достигнуты договоренности с представителями группировки "Джейш аль-Ислам" по примирению в районе Эр-Растан (пригород Хомса), контролируемом этим незаконным вооруженным формированием.
С 12:00 3 августа прекращены боевые действия на участке линии деэскалации Хмира, Самалиль, Гумин, Кубейбат, Таксис, Джарния, Телль-Амери, Эль-Гасабия, Дуайр, Умм Шашрух, Гур, Кормос, Таун и Картман. Всего в зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением около 147 тысяч человек.
Открытие транспортной артерии имеет важное экономическое значение для Сирии, так как значительно сокращает время передвижения между Дамаском и центральной частью страны.
"Кроме соглашения о прекращении огня и разблокировании дороги Хама — Хомс, достигнута договоренность о формировании "Комитета национальной справедливости", в который войдут представители всех заинтересованных в примирении групп", — отметил источник, отвечая на вопрос о положительных сторонах третьей зоны деэскалации.
Восточная Гута
Еще одна зона деэскалации определена в восточном пригороде Дамаска. В сирийской столице продолжаются переговоры по примирению. После встречи в Астане удалось договориться с боевиками о передаче под контроль сирийских властей без боя крупных районов Барзе и Кабун. Значительно сократились обстрелы жилых кварталов Дамаска.
Еще одна зона деэскалации, по данным арабских СМИ, может быть обозначена в провинции Идлиб на севере Сирии, однако в действительности данная идея на сегодняшний день тяжело реализуема, так как немалая часть территории Идлиба контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>