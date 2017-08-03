В ЮНЕСКО считают, что Старый город Алеппо можно восстановить

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ЮНЕСКО считает, что Старый город сирийского Алеппо, разрушенный в ходе боев с ИГ*, можно восстановить.

"Наша идея — восстановить Старый город точно в таком виде, каким он был до войны, тем же камнем, где мы можем", — рассказал агентству Рейтер представитель организации в Алеппо Мазен Самман. По его словам, с прошлой реставрации сохранились детальные планы средневековых мечетей, базаров, бань и цитадели Старого города.

Вместе с тем отмечается, что этих документов недостаточно для восстановления всего района. Для того чтобы вернуть Старому городу Алеппо прежний вид, потребуются также "местные усилия". Как сообщается, специалисты ЮНЕСКО планируют открыть школу для ремесленников, чтобы возродить прежние знания и навыки, которые будут способствовать восстановлению Старого города. "Мы думаем о создании школы для ремесленников", — заключил Самман.

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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