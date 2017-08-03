Коалиция США не знает о случаях применения боевиками ИГ* химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* не фиксировала случаев применения боевиками химического оружия в Сирии, заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Мы пока не видели, чтобы они (ИГ* – ред.) применяли химоружие в Сирии. И мы не хотим, чтобы они его использовали, поэтому если мы узнаем это, то ударим по ним первыми", — сказал Диллон на брифинге.

Ранее официальные власти Сирии не раз заявляли о применении боевиками ИГ* химического оружия.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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