Коалиция заявила об освобождении от ИГ* половины Ракки

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Почти половина сирийского города Ракка освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил официальный представитель коалиции по борьбе с ИГ* Райан Диллон.

"Мы завершили второй месяц операции по освобождению Ракки. 45% Ракки находятся под контролем "Сирийских демократических сил", — заявил Диллон на брифинге.

Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.

Журналисты напомнили Диллону, что неделю назад он называл почти такие же цифры, и поинтересовались, в чем заключается прогресс в освобождении Ракки.

"Я могу уточнить цифры, возможно, они уже больше. Но я могу повторить, что СДС добивается прогресса в освобождении Ракки", — сказал представитель коалиции.

Также Диллон опроверг сообщения, что коалиция предоставляет танки сирийским курдам. "Эти сообщения недостоверны", — сказал он.

Аналогичное опровержение ранее опубликовало посольство США в Турции. Официальная Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>