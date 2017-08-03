Коалиция заявила об освобождении от ИГ* половины Ракки

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Почти половина сирийского города Ракка освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил официальный представитель коалиции по борьбе с ИГ* Райан Диллон.
"Мы завершили второй месяц операции по освобождению Ракки. 45% Ракки находятся под контролем "Сирийских демократических сил", — заявил Диллон на брифинге.
Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.
Журналисты напомнили Диллону, что неделю назад он называл почти такие же цифры, и поинтересовались, в чем заключается прогресс в освобождении Ракки.
"Я могу уточнить цифры, возможно, они уже больше. Но я могу повторить, что СДС добивается прогресса в освобождении Ракки", — сказал представитель коалиции.
Также Диллон опроверг сообщения, что коалиция предоставляет танки сирийским курдам. "Эти сообщения недостоверны", — сказал он.
Аналогичное опровержение ранее опубликовало посольство США в Турции. Официальная Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
*Террористическая организация, запрещенная в России
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