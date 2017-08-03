МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Более половины молодых беженцев из Сирии не уверены, что вернутся на родину, свидетельствуют данные опроса социологической компании ASDA`A Burson-Marsteller.

Компания ASDA`A Burson-Marsteller, специализирующаяся на опросах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, опубликовала результаты своего ежегодного исследования настроений арабской молодежи Arab Youth Survey. Из результатов опроса следует, что 54% сирийцев 18-24 лет считают, что никогда не вернутся в Сирию, 42% такой возможности не исключают.

Основной фактор в пользу возвращения в Сирию для 47% опрошенных – окончание войны. Второй по популярности фактор – уход террористической группировки "Исламское государство"*. В том, что ИГ* становится слабее, уверены 77% опрошенных.

По данным исследования, только 7% опрошенных сирийцев заявили, что вернутся домой, если президент Сирии Башар Асад уйдет со своего поста; 71% беженцев считает, что окончание боевых действий намного важнее для достижения мира в регионе, чем отставка Асада.

Среди стран, в которых сирийские беженцы хотели бы жить, респонденты назвали Канаду, США и ОАЭ.

В опросе, который проводился с 7 февраля по 7 марта, участвовали 400 сирийских беженцев обоих полов в возрасте от 18 до 24 лет. Опрошенные живут в лагерях беженцев в Иордании и Ливане.

*Террористическая организация, запрещенная в России