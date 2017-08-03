В Сирии за сутки 36 населенных пунктов присоединились к перемирию

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За сутки в Сирии подписаны 36 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Хомс, Идлиб и Алеппо, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.
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