Военная полиция России развернет в Сирии два КПП и три поста в зоне "Хомс"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская военная полиция 4 августа развернет два контрольно-пропускных пункта и три наблюдательных поста в зоне деэскалации "Хомс" в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Начиная с 4 августа, вдоль участков линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской Военной полицией будут развернуты два контрольно-пропускных пункта в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери", — сказал он.

Конашенков добавил, что на представителей российской военной полиции возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывоза больных и раненых. По его словам, все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях.

Он подчеркнул, что оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс – Хама. Конашенков также заявил, что "решение повседневных вопросов мирной жизни в зоне деэскалации будет осуществляться местными советами, сформированными жителями этих районов".

"В сферу их ответственности будет входить возобновление деятельности органов власти, образовательных и социальных учреждений, а также другие аспекты восстановления мирной жизни", — подчеркнул представитель МО РФ.

"Также для обеспечения эффективного функционирования зоны деэскалации "Хомс" будет сформирован "Комитет национальной справедливости", в который войдут представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе. Российская Федерация будет и дальше прилагать все усилия для скорейшего возвращения мира на сирийскую землю", — добавил Конашенков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>