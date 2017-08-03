Минобороны и оппозиция обсудили создание третьей зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Представители российского Минобороны и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренностей о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Тридцать первого июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации — севернее города Хомс", — сообщил он.

Он добавил, что в нее вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. Конашенков подчеркнул, что как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Также он заявил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями умеренная оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к указанным террористическим группировкам.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>