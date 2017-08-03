В Восточной Гуте благодаря перемирию заработали стройплощадки

ДАМАСК, 3 авг — РИА Новости. В пригороде Дамаска, в Восточной Гуте, где недавно была создана зона деэскалации и объявлен режим прекращения огня, после шести лет простоя вновь заработали строительные площадки.

В недостроенных многоэтажных домах, которые в густонаселенном пригороде сирийской столицы начинали возводить еще до войны, полно рабочих — каменщиков, слесарей, штукатуров. Жители, привыкшие за последние шесть лет к звукам выстрелов и взрывов, на практически круглосуточный строительный шум не жалуются. Некоторые из них оставались в своих домах даже тогда, когда линия фронта проходила прямо по их улицам.

"Мне с моей семьей некуда было ехать. И все эти годы мы жили здесь. Под постоянными обстрелами днем и ночью. Сейчас здесь тихо, но мне от этого не легче: у меня было три сына, и в этом городе все они погибли", — говорит местный житель Махмуд Сафар.

По его словам, после создания в Восточной Гуте зоны деэскалации многие из его знакомых и бывших соседей стали возвращаться обратно в свои дома и квартиры. Происходит это во многом благодаря тому, что в этом районе заработали контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты российской военной полиции. "Здесь больше не стреляют. Многие стали возвращаться после объявления режима тишины… Мы ждем жителей, многие сейчас живут в Дамаске. Я спрашивал их, и они готовы вернуться в свои квартиры, но некоторые из них придется отремонтировать. Главное, что теперь с приходом российских военных тут безопасно", — добавляет Сафар.

Помимо этого, в населенных пунктах Восточной Гуты снова открываются магазины, автомастерские, мойки. Растет спрос и на жилье.

"Стоимость квартир в когда-то элитном пригороде Дамаска сейчас значительно ниже столичных. Но это только пока. У нас дома строят в нескольких районах. Здесь и здесь достраивают то, что начали до войны. А вот в этом районе — уже новые стройки", — говорит владелец риелторского агентства Ибрагим Собхи и показывает карту Восточной Гуты.

Пока мирные жители возвращаются к довоенной жизни, российская военная полиция круглосуточно следит за соблюдением перемирия в зоне деэскалации "Восточная Гута". Наблюдательные посты, по словам российских военных, чаще всего расположены на крышах домов, чтобы хорошо были видны городские кварталы и территория предгорья.

"Здесь на посту все тихо, мирные жители живут своей жизнью. Никаких происшествий за две недели не зафиксировано", — говорит сержант российской военной полиции Степан Макаров.

В июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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