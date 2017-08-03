ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США продолжат работу с РФ для победы над "Исламским государством"* и политического урегулирования в Сирии, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

Заявление сделано на фоне обострения российско-американских отношений после введения США новых санкций в отношение РФ и предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Маниле. При этом диписточник РИА Новости сообщал, что в ходе этой встречи планируется обсудить ситуацию в Сирии.

Ранее секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди рассказал РИА Новости о создании новой зоны деэскалации в Сирии на севере провинции Хомс. По его словам, в нее войдут города Эр-Растан и Тель-Биса с населением 400 тысяч человек.

"США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, сосредоточить усилия на борьбе с ИГ* и другими террористами, и создадут условия для надежного политического разрешения конфликта", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о создании новой зоны деэскалации в Сирии.

В Госдепе также отметили, что "мы продолжим работу с нашими партнерами, включая Россию, для достижения этих целей и победы над ИГ".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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