Источник назвал возможную причину встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Маниле могут объявить о создании третьей зоны деэскалации в Сирии, заявил РИА Новости источник, близкий к минобороны РФ.

"Лавров и Тиллерсон могут объявить ее вместе, после встречи. Но США не принимали участия в согласовании зоны. Это исходит из Каира снова", — заявил источник.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что Москва прорабатывает встречу Лаврова и Тиллерсона "на полях" мероприятий министерского форума АСЕАН в Маниле. Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что намерен встретиться с российским коллегой в Маниле в конце недели.