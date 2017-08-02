В Дамаске обстреляли российское посольство

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российское посольство в Дамаске в среду подверглось минометному обстрелу со стороны террористов, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД решительно осудили атаку.
"Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов", — заявили в ведомстве.
Также в МИД выразили надежду, что морально-этические нормы "коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции".
В ведомстве заверили, что Россия продолжит бескомпромиссную борьбы против террористов в Сирии.
Позднее в Совбезе ООН заблокировали российское заявление по обстрелу посольства в Сирии. Представители западных стран предложили убрать из проекта все важные положения, поэтому российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.