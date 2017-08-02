В Дамаске обстреляли российское посольство

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российское посольство в Дамаске в среду подверглось минометному обстрелу со стороны террористов, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра. Подчеркивается, что по счастливой случайности обошлось без жертв, однако посольству был причинен незначительный ущерб.

В МИД решительно осудили атаку.

"Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов", — заявили в ведомстве.

Также в МИД выразили надежду, что морально-этические нормы "коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции".

В ведомстве заверили, что Россия продолжит бескомпромиссную борьбы против террористов в Сирии.

Российское посольство в Дамаске регулярно подвергается обстрелам боевиков. Так, 24-25 июля несколько снарядов упали на периметр дипмиссии. Также посольство пытались обстрелять 16 июля из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам"* и "Фейлак Ар-Рахман" столичного района Джобар.

Позднее в Совбезе ООН заблокировали российское заявление по обстрелу посольства в Сирии. Представители западных стран предложили убрать из проекта все важные положения, поэтому российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.