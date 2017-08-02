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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны опровергло данные Рейтер о числе погибших в Сирии военных

13:3102.08.2017
(обновлено: 13:51 02.08.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Архивное фотоРоссийский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков опроверг данные британского агентства Рейтер о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих.

Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских потерях в Сирии
Ранее "Рейтер" опубликовало статью о росте потерь среди российских военных в Сирии. По официальным данным, в арабской республике с начала года погибли десять российских военных, но, по подсчетам самого СМИ, речь идет как минимум о 40 россиянах. По данным "Рейтер", среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.

Слухи и выдумки 

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Тиллерсон назвал Сирию территорией для совместной работы США и России
По словам Конашенкова, британское агентство не в первый раз любыми способами пытается дискредитировать российскую операцию в Сирии, не исключениям стала статья о "тайных потерях" среди военных.

"Снова в качестве источников, – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", — констатировал он.

Конашенков подчеркнул, что в публикации "насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации". Представитель Минобороны отметил, что ведомству известен заказчик этой статьи и "помогал" ее готовить.

"Поэтому специально для "русской" редакции Рейтер поясняем. Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца", — добавил он.

Россияне рискуют жизнью

Совместные российско-сирийские учения в Тартусе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Источник: на базе ВМФ России в Тартусе создали противодиверсионный рубеж
Конашенков отметил, что "в отличие от британских военных, незаконно находящихся в Сирии якобы для борьбы с терроризмом", российские военные рискуют жизням, доставляя гуманитарную помощь или примиряя враждующие стороны.

"Поэтому глумление британского агентства Рейтер над темой гибели российских военнослужащих в Сирии не может вызывать ничего, кроме нашего презрения", — подчеркнул он.

Конашенков напомнил о сообщениях Рейтер о "массовых жертвах из-за бомбардировок российских ВКС".

"Трудно забыть истерию Рейтер о якобы "массовых жертвах" от "российских бомбардировок" Алеппо в начале 2017 года, когда ни один российский самолет даже не приближался к городу. Как и последовавшую "глухоту" агентства к свидетельствам зверств боевиков в Алеппо или нынешнюю "слепоту" к массовым жертвам мирного населения Ракки и Мосула от бомбардировок возглавляемой США "коалиции", — отметил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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Война в Сирии
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Человек Мира
А шакалье все никак уняться не может...
13:40
02.08.2017
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Bob Marley
Ребят, да посылайте их по военному, без цензуры. Такой язык они точно поймут, русский военный мат международный:)
13:49
02.08.2017
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