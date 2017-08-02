Источник: десятки финансируемых США боевиков сдались сирийской армии

ДАМАСК, 2 авг — РИА Новости. Десятки боевиков группировки "Джейш Магавир ас-Саура", которую финансировали США, сложили оружие и сдались сирийской армии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Все, кто сдались сирийской армии, заявили, что не хотели воевать с армией, вступили в ряды "Джейш Магавир ас-Саура" ради денег, которые предоставляли им США. И они ждали момента, чтобы сдаться", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, боевики сдали оружие — американского и российского производства, которое было на вооружении у сирийской армии.

Группировка "Джейш Магавир ас-Саура" была сформирована в декабре 2016 года при поддержке и финансировании США. Группировка была создана на основе подразделения "Свободной сирийской армии". Боевую подготовку боевики проходили на территории Иордании под надзором специалистов международной коалиции во главе с США. Группировка основные боевые действия вела в провинции Сувейда на юге Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>