Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских потерях в Сирии

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Министерство обороны — единственный источник официальной информации о российских потерях в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал журналистов руководствоваться именно данными военного ведомства.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу прокомментировать публикацию агентства "Рейтер" о росте числа потерь среди российских военнослужащих в Сирии.

По официальным данным, в арабской республике с начала года погибли десять российских военных, но, по подсчетам самого СМИ, речь идет как минимум о 40 россиянах. По данным "Рейтер", среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.

На вопрос о том, видят ли в Кремле основания для перепроверки данных военного ведомства после публикации, Песков ответил отрицательно.

"Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения, поэтому эта информация, здесь нужно у "Рейтера" интересоваться, откуда и какие у них источники", — добавил пресс-секретарь.

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