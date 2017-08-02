Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 17 нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 17 случаев стрельбы: в провинции Алеппо – 16, в провинции Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксированы пять нарушений, из них в провинциях: Дамаск – одно, Хомс – четыре", — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Кроме того, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел четыре гуманитарные акции, из них три — в городе Алеппо, местному населению которого было выдано 3,6 тонны воды, а также в населенном пункте Аль-Равия провинции Хама, жители которого получили 2,6 тонны продуктов питания.

Как отмечается, гуманитарную помощь получили 1940 местных жителей. В ходе гуманитарных акций за сутки помощь со стороны российских военных медиков получили 400 человек.

Сообщается также, что по линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>