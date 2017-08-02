Национальный музей Дамаска снова открыли для посещения

ДАМАСК, 2 авг — РИА Новости. Национальный музей Дамаска снова открыт для посетителей благодаря созданию зоны деэскалации в пригородном районе Восточная Гута и соблюдению режима прекращения огня, сообщил журналистам заместитель директора музея Джеха Обукахля.

По его словам, из-за войны исторический комплекс несколько лет был закрыт, сотрудники музея опасались обстрелов и боевиков, которые под видом посетителей могли выкрасть исторические ценности и экспонаты. Как только вооруженная сирийская оппозиция благодаря усилиям российской стороны стала соблюдать режим прекращения огня в Восточной Гуте, музей начал подготовку к открытию. Но даже во время обстрелов, пока музей был закрыт для свободного посещения, его сотрудники не покидали рабочее место — дежурили по несколько человек, прятали экспонаты, которые можно было спрятать.

"В этот сад прилетали снаряды. Мы спасали экспонаты, прятали (их). Мы очень боялись пожара, но все обошлось. Сейчас стало спокойно. Всего в четырех километрах отсюда находились (вооруженные) группировки, но сейчас они тоже за перемирие", — говорит Обукахля.

В самом здании национального музея Дамаска даже после его открытия много пустых стендов. Самые ценные экспонаты, среди которых древние мозаики, амфоры, барельефы, монеты и скульптуры, по-прежнему спрятаны в укрепленном подземном хранилище и ждут своего часа. По словам сотрудников музея, с тех пор, как в Сирии началась война, в столичный музей стали свозить экспонаты из других районов страны — Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора, Пальмиры. Некоторые экспонаты, если бы они попали в руки террористов, наверняка были бы проданы на черном рынке за десятки и сотни тысяч долларов.

"Я очень рад, что мы успели вывезти эти исторические находки из Пальмиры, пока их не украли боевики. Это была бы утрата для всего мира", — объясняет хранитель национального музея Дамаска Халдон Эссаед.

Он также добавил, что в музее ждут подходящего момента, чтобы открыть для мирных жителей масштабную выставку со спасенными из разных сирийских городов историческими ценностями. По словам Эссаеда, это может произойти в ближайшее время, ведь в зоне деэскалации "Восточная Гута" благодаря работе российской военной полиции на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах ситуация стабилизировалась — боевики вооруженной оппозиции перестали обстреливать город, а значит и экспонаты главного музея Сирии теперь в безопасности.

Ранее в июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>