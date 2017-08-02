Жителя Калифорнии обвиняют в контрабанде военного оборудования в Сирию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения жителю Калифорнии в нелегальной отправке прицелов и другого военного оборудования в Сирию, сообщается на сайте американского минюста.

По данным ведомства, 56-летний Рашид Аль-Джиджакли был задержан во вторник утром и помещен под стражу. Ему были предъявлены обвинения в нарушении американских законов, запрещающих экспорт в Сирию.

"Рашид Аль-Джиджакли… был задержан сегодня утром по обвинению в предоставлении и нелегальном экспорте прицелов… и другого военного оборудования из США в Сирию", — говорится в заявлении министерства.

По данным минюста, с января 2012 года по март 2013 года Аль-Джиджакли и еще трое человек приобрели и нелегально переправили подлежащие экспортному контролю наименования в Сирию.

Сообщается, что задержанный вместе с сообщниками, предположительно, доставили запрещенный груз в Турцию, а затем передали его боевикам в Сирии. Аль-Джиджакли может грозить до 50 лет тюремного заключения.

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