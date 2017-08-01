Тиллерсон назвал Сирию территорией для совместной работы США и России

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. И Россия, и США считают террористическую группировку "Исламское государство"* угрозой и намерены поддерживать стабильность в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы разделяем общую оценку того, что группировка "Исламское государство" представляет угрозу для обеих наших стран. И мы привержены тому, чтобы разбить ИГ* и другие террористические группы, и после битвы с ИГ* мы привержены стабильности в Сирии", — сказал Тиллерсон журналистам.

По его словам, борьба с терроризмом является сферой, в которой возможно сотрудничество двух стран, несмотря на то что в целом двусторонние отношения находятся в "состоянии стресса". "Мы выбрали Сирию как территорию, на которой мы можем попробовать работать вместе", — отметил госсекретарь.

*Запрещенная в России террористическая организация