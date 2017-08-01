Посол Израиля: Тель-Авив приветствует усилия Москвы по деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Израиль приветствует усилия РФ по зонам деэскалации в Сирии, но пока не решен вопрос присутствия там Ирана, определенный скепсис остается, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы ценим работу российской дипломатии. На самом деле тут очень интенсивная, нелегкая ведется работа… Самое главное – прекращение кровопролития, потому что в Сирии погибло как минимум полмиллиона человек. В этом плане мы приветствуем попытки создания зон деэскалации. Но для Израиля главной угрозой существующей ситуации в Сирии все-таки был и остается Иран и его союзники. Помимо иранских формирований, Корпуса стражей исламской революции и так далее, там очень широкое присутствие террористической организации "Хезболла" и различных отрядов шиитского ополчения, составленных из наемников из Пакистана, Афганистана и Ирака, которые воюют на стороне Ирана", — сказал посол.

Он отметил, что этот вопрос "довольно интенсивно" обсуждается с российской стороной, и Израиль в этих контактах проявляет "озабоченность, в каком плане эта работа по зонам деэскалации даст ответ о свертывании иранского присутствия" в Сирии.

"Потому что мы наблюдаем и за иранской повесткой дня, а они ее не скрывают. Иран заинтересован контролировать Сирию. У Ирана есть планы открыть военную морскую базу в Тартусе, у него уже фактически есть свой аэропорт в восточной Сирии, может быть, это уже получило полное благословение сирийского правительства", — добавил дипломат.

По его словам "все, что сейчас создается Ираном, за (его — ред.) будущими планами реконструкции Сирии, иранского участия в проектах по инвестициям стоят… стратегические планы, нацеленные против Израиля".

"Мы уверены в том, что и в Москве это понимают… Поэтому в сиюминутной ситуации мы, конечно, позитивно оцениваем российские цели – создание зон деэскалации. Но пока они не принесут конкретные плоды в плане свертывания иранского присутствия, у нас останется определенный скепсис по поводу эффективности этой политики. Но я сейчас говорю об интересах Израиля, естественно. У России могут быть свои интересы", — резюмировал Корен.

Читайте полный текст интервью с Гарри Кореном >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>