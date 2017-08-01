Посол Израиля: Тель-Авив приветствует усилия Москвы по деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Израиль приветствует усилия РФ по зонам деэскалации в Сирии, но пока не решен вопрос присутствия там Ирана, определенный скепсис остается, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.
Он отметил, что этот вопрос "довольно интенсивно" обсуждается с российской стороной, и Израиль в этих контактах проявляет "озабоченность, в каком плане эта работа по зонам деэскалации даст ответ о свертывании иранского присутствия" в Сирии.
По его словам "все, что сейчас создается Ираном, за (его — ред.) будущими планами реконструкции Сирии, иранского участия в проектах по инвестициям стоят… стратегические планы, нацеленные против Израиля".
"Мы уверены в том, что и в Москве это понимают… Поэтому в сиюминутной ситуации мы, конечно, позитивно оцениваем российские цели – создание зон деэскалации. Но пока они не принесут конкретные плоды в плане свертывания иранского присутствия, у нас останется определенный скепсис по поводу эффективности этой политики. Но я сейчас говорю об интересах Израиля, естественно. У России могут быть свои интересы", — резюмировал Корен.
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