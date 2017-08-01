Посол Израиля в России исключил возвращение Сирии Голанских высот

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Тель-Авив не намерен возвращать Голанские высоты на севере страны, принадлежность которых является основным предметом израильско-сирийского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал Голанские высоты. Попытки урегулировать конфликт вокруг принадлежности горного плато предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

"По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля. Если кто-то еще думает, что об этом еще нужно говорить, то это будет наивно. Мы пытались в прошлом, при правительстве Эхуда Барака, вести переговоры, прозондировать возможность переговоров с Хафезом Асадом, (но) это никуда нас не привело. И, слава богу, провалилось. Потому что если бы мы вернули Голанские высоты, мы сейчас бы имели присутствие "Хезболлаха" и иранских солдат над озером Кинерет", — сказал дипломат.

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживают президента Башара Асада. Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

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