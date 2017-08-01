МИД Казахстана не известно об изменении сроков проведения встречи по Сирии

АСТАНА, 1 авг — РИА Новости. МИД Казахстана не располагает данными об изменении сроков проведения шестой встречи по Сирии в Астане, сообщил во вторник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

Ранее СМИ сообщили, что межсирийские переговоры, намеченные на конец августа, могут состояться раньше — 14-15 числа.

"Я не могу подтвердить эту информацию, мы не располагаем данными об изменении сроков проведения переговоров по Сирии", — сказал Жайнаков журналистам.

"Если будут какие-то изменения и нам поступит согласованная со всеми участниками переговорного процесса дата предстоящих переговоров, мы об этом своевременно сообщим", — отметил глава пресс-службы МИД Казахстана.

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