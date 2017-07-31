Пентагон: каналы связи между США и Россией в Сирии работают эффективно

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Каналы связи между военными США и РФ в Сирии по-прежнему работают эффективно, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Описывая в понедельник ситуацию вокруг сирийской Ракки, где против боевиков группировки ИГ* ведут бои союзные США силы, а также правительственная армия Сирии, Дэвис напомнил, что для предотвращения конфликтов между этими силами в этом районе создана специальная зона, а обмен информацией между сторонами происходит через военных США и России.

"Это (каналы связи – ред.) по-прежнему работает очень эффективно", — заявил Дэвис журналистам.

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