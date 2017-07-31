Спрос на внутренние авиарейсы в Сирии снова растет, несмотря на войну

ДАМАСК, 31 июл — РИА Новости. Несмотря на сократившийся вдвое за годы сирийской войны авиапарк и отсутствие рейсов в большинство стран, аэропорт Дамаска продолжает работу — растет спрос на внутренние рейсы, сообщили журналистам в главном аэропорту сирийской столицы.

До начала войны в Сирии аэропорт в Дамаске был не только самым крупным в стране, но и в регионе. Сейчас из 12 самолетов в рабочем состоянии находятся только пять, остальные были повреждены за время боевых действий. Международные рейсы из Дамаска есть только в Иран, Ливан, Армению и Россию.

"До войны наш аэропорт принимал около четырех миллионов пассажиров в год. Сейчас — не больше полумиллиона. Туристов совсем не стало, поэтому так мало прилетают сюда. Но в последние полгода количество пассажиров увеличивается. Не намного, но растет. Фронт сильно отодвинулся от столицы, и это играет свою роль", — говорит директор воздушной гавани Башар Гафра.

Он также добавил, что даже во время активных боевых действий аэропорт Дамаска не прекращал свою работу. Диспетчеры выходили на работу, несмотря на то, что, по их словам, им зачастую было страшно и за самолеты, и за пассажиров.

"Каждый раз бомбардировки и стрельбы. Иногда по самолетам стреляли. И даже по вышке несколько раз случилось, но все обошлось. Причем мы всегда работали, хотя было и страшно", — говорит диспетчер аэропорта Ахмед Мутаве.

Несмотря на снижение общего пассажиропотока и уменьшение авиапарка, спрос на внутренние рейсы, по данным аэропорта, растет. Как заявляют в воздушной гавани, лишних билетов на такие рейсы не бывает: у местных жителей они пользуются большой популярностью.

"Я прилетел в Дамаск на лечение. (Мой) город окружили боевики, выбраться можно только на самолете. У нас там проблемы с медикаментами. Мне и моей жене нужна медицинская помощь. За этот перелет с меня не взяли деньги", — говорит Асвад Мухамед Аль Мухамед, прилетевший в Дамаск из провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийские власти бесплатно доставляют внутренними рейсами людей в Дамаск, нуждающихся в медпомощи, из блокированных ранее боевикам районов в этой провинции.

Ранее в интервью РИА Новости министр транспорта Сирии Али Хаммуд сообщил, что минтранс Сирии рассчитывает на участие зарубежной компании в обновлении международного аэропорта Дамаска и строительстве его нового терминала. Действующий международный аэропорт Дамаска является крупнейшим в Сирии и был открыт в середине 1970-х годов.

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