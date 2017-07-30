Рябков считает, что США должны помочь сирийскому народу по примеру России

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны последовать примеру России и помочь сирийскому народу.

"Я считаю, что то, что происходит сейчас в Сирии с точки зрения установления зон деэскалации на юго-западе этой страны, — очень яркий и впечатляющий пример того, что это (сотрудничество с США) все еще возможно. Я также считаю, что мы являемся партнерами в астанинском процессе, женевском процессе, мы работаем над гуманитарными вопросами. Несмотря на все различия мы достигли огромного прогресса по химическому разоружению Сирии", — сказал он в интервью ABC.

Он также выразил надежду, что, несмотря на все "кровавые события" в Сирии, в этой стране будет установлена стабильность, САР будет "суверенным, независимым государством, интегрированным в международную систему".

"Сирийцы сами должны решить за себя, что они должны делать в стране, а другие, включая нас и США, должны помочь им. Это ключевой элемент российской политики в отношении Сирии. Мы приглашаем США последовать примеру", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.