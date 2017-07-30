МИД Сирии обратился в ООН после гибели мирных жителей от ударов коалиции

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МИД Сирии обратился к генсеку ООН и председателю Совета Безопасности в связи с гибелью мирных жителей при авиаударах коалиции во главе с США, сообщило государственное агентство SANA.

"МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаке", — говорится в сообщении.

Дамаск призвало Совбез выполнить свои обязательства по сохранению мира и "остановить преступления" коалиции, а также обязать все страны выполнять резолюции по борьбе с терроризмом, отметили сирийские дипломаты.

По данным SANA, за выходные жертвами авиаударов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали не менее шестнадцати мирных жителей. В субботу самолеты коалиции разбомбили жилые дома в городе Аль-Маядин, там погибли десять человек, в том числе пять детей. В воскресенье авианалету подверглись больница и спортивные клуб в поселении Абукемаль, эта атака унесла жизни шести человек, еще десять получили ранения.