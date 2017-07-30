Клинцевич призвал ООН обсудить авиаудар коалиции США по поселению в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиаудар коалиции по главе с США по поселению в Сирии, приведший к гибели местного населения, должен быть обсужден Совбезом ООН, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в воскресенье сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным агентства, бомбардировке подверглась больница и спортивный клуб, шесть человек погибли и 10 получили ранения. Действия международной коалиции под предлогом борьбы с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

"Думаю, что сирийский вопрос, пока не произошло непоправимое, требует обсуждения на площадке Совета безопасности ООН", — сказал Клинцевич.

По словам сенатора, судя по всему, международная коалиция во главе с США не собирается извлекать уроков из своих действий в Сирии, так как бессистемные бомбежки ее территории, в результате которых гибнут мирные люди, продолжаются.

"Вполне допускаю, что речь идет не о намеренных ударах по жилым кварталам и больницам, а об ошибках, но по большому счету это значения не имеет. Практически ничего не изменилось и в смысле координации действий между Россией и США, и боюсь, что дальше может быть только хуже. Принятие американским конгрессом скандального антироссийского закона, не имеющее под собой никаких оснований, во многом перечеркнуло результаты гамбургских договоренностей президентов двух стран. А это в свою очередь ставит под вопрос перспективы мирного урегулирования в Сирии. Вот так, теша свои амбиции, определенные круги США легко готовы пустить под откос то, что удалось достигнуть ценой неимоверных усилий", — заключил Клинцевич.

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