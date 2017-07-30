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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии при ракетном обстреле погиб стрингер RT

17:5730.07.2017
(обновлено: 18:38 30.07.2017)
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© Фото : аккаунт Khaled G. Alkhateb в сети FacebookCтрингер RT Халед аль-ХатыбCтрингер RT Халед аль-Хатыб
© Фото : аккаунт Khaled G. Alkhateb в сети Facebook

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стрингер телеканала RT Халед аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс.

Стрингер Халид аль-Хатыб, работавший с Russia Today
© Фото : аккаунт Khaled G. Alkhateb в сети Facebook
RT поможет семье погибшего в Сирии стрингера

Журналиста убили, когда он освещал операцию правительственной армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Как сообщил РИА Новости источник в минобороны Сирии, Халед аль-Хатыб погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.

Кроме того, получил ранения сопровождавший журналиста внештатный оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранениями доставили в больницу.

Глава офиса RT в Дамаске Абдельхамид Тауфик сообщил, что погиб также военнослужащий сирийской армии, имя которого пока неизвестно.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Гибель стрингера RT стала горем для всех, кто его знал, заявила Симоньян

Последний репортаж

Погибшему Халеду аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска. По информации арабского портала Al-Masdar, журналист был единственным сыном в семье и имел право не служить в армии. "Но вместо того чтобы бездействовать, он предпочел посвятить свою жизнь передаче информации с передовой", — говорится в сообщении.

За шесть часов до гибели Халед аль-Хатыб сообщил в Facebook, что отправляется в город Эс-Сухна, который освобождают сирийские войска. Сейчас под этой записью пользователи оставляют комментарии с соболезнованиями семье.

Последний репортаж аль-Хатыба для RT Arabic был посвящен событиям в сирийской Ракке. Журналист расспрашивал беженцев, укрывшихся в городе Хама. Они рассказали ему о беспорядочных авиаударах коалиции, в том числе по жилым кварталам. По их словам, во время налетов западные военные используют запрещенные фосфорные бомбы.

Погиб, защищая правду

Первоначально гибель аль-Хатыба подтвердила пресс-служба RT, затем — главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…" — написала она в Twitter.

Маргарита Симоньян заверила: RT сделает все возможное, чтобы оказать помощь семье аль-Хатыба.

"Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", — заявила Симоньян.

Стрингер Халед аль-Хатыб, работавший с Russia Today
© Фото : аккаунт Khaled G. Alkhateb в сети Facebook
"Россия сегодня" соболезнует в связи с гибелью стрингера RT в Сирии
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования от лица агентства в связи с гибелью стрингера телеканала в Сирии. "Наше агентство выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Халеда. Мы гордимся его работой. Чем быстрее закончится этот кровавый конфликт, тем меньше будет гибнуть в Сирии людей, в том числе и журналистов", — сказал Киселев РИА Новости.

Он также отметил, что журналист погиб, защищая правду. "Часто политики не желают знать правду, примером такого нежелания была ситуация с американской бомбардировкой базы Шайрат в апреле — после заявлений о том, что сирийская армия якобы применила химоружие в Хан-Шейхуне. Но эти политики не захотели отправить туда своих людей, чтобы проверить эти голословные обвинения, потому что понимали, что выяснится их ложь", — заявил Киселев.

Гендиректор агентства подчеркнул, что погибший журналист как раз был на месте событий, в районе боевых действий.

"Он защищал и ту журналистику, которая делается не сидя на стуле, а показывает истинное положение вещей. А такие журналисты, как Халед, отравляясь в опасные места, делают это добровольно и осознавая всю важность своей работы, важность того, чтобы люди знали правду", — констатировал Киселев.

Соболезнования в связи с гибелью аль-Хатыба принесла и глава арабского вещания RT Майя Манна. Она рассказала, что к команде телеканала стрингер присоединился недавно.

Вид на сирийский город Алеппо. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Случаи убийства журналистов в Сирии
"Это очень тяжелая для нас для всех новость. Халед совсем недавно присоединился к команде RT и в качестве стрингера освещал для нас столкновения сирийской армии с ИГ* в районе Хомса. Этим утром он направлялся вместе с солдатами сирийской армии в городок Сухна, там сейчас идут жестокие бои за освобождение города. Так вот, по дороге в пригороде Хомса на конвой напали боевики ИГ*", — рассказала Манна.

"Мы соболезнуем семье и близким Халеда, будем всячески их поддерживать. Спасибо ему за мужество и храбрость", — добавила она.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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© RT
Последние работы погибшего при ракетном ударе ИГ* в Сирии стрингера RT
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Война в Сирии
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