Источник: стрингер RT погиб от удара противотанковой ракетой

ДАМАСК, 30 июл — РИА Новости. Работавший на телеканале RT Arabic cтрингер Халид аль-Хатыб погиб при ударе террористов противотанковой управляемой ракетой в районе недавно освобожденного от ИГ (группировка запрещена в РФ) населенного пункта, сообщил РИА Новости источник в минобороны Сирии.

"Корреспондент арабского подразделения RT погиб, оператор ранен в результате попадания ракеты ПТУР вблизи недавно освобожденного от ИГ* населенного пункта в провинции Хомс в Сирии", — сообщил источник в минобороны Сирии.

Как сообщалось ранее, стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при обстреле ИГ в районе населенного пункта Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Информацию подтвердили в пресс-службе канала и министерстве информации Сирии. Позднее стало известно, что при обстреле также пострадал внештатный оператор канала.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала гибель стрингера горестным событием и пообещала, что канал поможет его семье. По словам главного редактора, впервые в истории телеканала погиб человек, работавший для него в горячих точках.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.



