В Госдуме призвали ООН отреагировать на авиаудар коалиции США в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, что ООН следует обратить внимание на очередные сообщения о жертвах среди мирного населения в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США.

Ранее в воскресенье сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, шесть человек погибли и 10 получили ранения. Авианалет коалиции, по данным агентства, стал четвертым за месяц. Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

"Организации Объединенных Наций следует озадачиться ситуацией, сложившейся в Сирийской Арабской Республике. Жертвы среди мирного населения, которые случаются по вине коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, стали слишком частым явлением. И это требует наведения порядка, есть необходимость действия Соединенных Штатов и их союзников в данном конфликте привести в международно-правовые рамки. И Совет безопасности ООН мог бы рассмотреть этот вопрос", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий добавил, что американские военные и политики, которые отвечают за эту операцию, не ставят задачу обеспечить должную координацию между международной коалицией во главе США и сирийским руководством. "Курс в свое время был взят на смещение (президента Сирии) Башара Асада, и хотя (президент США Дональд) Трамп во время своей избирательной кампании декларировал необходимость отказа от вмешательства во внутренние дела других государств, (он) не смог обеспечить такой курс со стороны своей администрации", — заявил Новиков.

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