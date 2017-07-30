Самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по больнице в Сирии

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абукемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Шесть человек погибли и 10 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Накануне агенство САНА сообщило об авиаударах по жилым домам в городе Аль-Маядин. Там погибли десять человек, в том числе пять детей. Этот же город подвергся бомбардировке и в конце июня, тогда в Аль-Маядине и деревне Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.
Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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