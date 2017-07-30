В Тартусе начался морской парад в честь Дня ВМФ России

День ВМФ в 2017 году (23)

ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Парад в честь Дня Военно-морского флота России начался на рейде сирийского порта Тартус, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее на российских кораблях и судах в порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя, в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.