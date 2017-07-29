В Сирии десять человек стали жертвами авиаудара коалиции во главе с США

БЕЙРУТ, 29 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по жилым домам в городе Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, сообщило сирийское национальное агентство САНА.

В результате авианалета погибли по меньшей мере 10 человек, среди которых пятеро детей, также есть раненые, говорится в сообщении.

В коалиции эту информацию пока никак не прокомментировали.

Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по гражданскому населению. Город Аль-Маядин уже подвергался бомбардировке в конце июня, тогда погибли более 40 мирных жителей. А 12 июля САНА сообщало об ударе по поселению Кишкиш Джабур к югу от города Шаддади в провинции Эль-Хасака. Жертвами этой атаки стали шесть человек, включая двух женщин.

В самой коалиции в начале июля признали, что с начала бомбардировок от ее действий пострадали как минимум 603 мирных жителя, по 180 случаям еще ведется расследование.

Действия международной коалиции во главе с США в Сирии проходят под предлогом борьбы с ИГ*, но без согласия и координации с официальным Дамаском.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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