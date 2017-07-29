Российские военные привезли продукты в отдаленную сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ (Сирия), 29 июл — РИА Новости. Жители отдаленной сирийской деревни в провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российского Центра примирения враждующих сторон в САР, сообщил журналистам представитель центра Александр Тавдгивидзе.
По его словам, мирные жители несколько лет находились практически на линии огня, за время боевых действий около 50 из них погибли, более 100 были ранены.
Сложность гуманитарной обстановки в селе усугубляет и погода — в этом районе даже в горах температура часто поднимается до плюс 40 градусов, дождей не было несколько месяцев, урожая практически нет.
В бригаде врачей — инфекционисты, дерматологи, терапевты и хирурги. После осмотра и оказания помощи нуждающимся они раздали местным детям дополнительные продуктовые наборы — печенье, молоко и соки.
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