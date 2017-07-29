Российские военные привезли продукты в отдаленную сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ (Сирия), 29 июл — РИА Новости. Жители отдаленной сирийской деревни в провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российского Центра примирения враждующих сторон в САР, сообщил журналистам представитель центра Александр Тавдгивидзе.

"Мы приехали в деревню Джеблая, это провинция Хомс, оказываем гуманитарную помощь, в данном населенном пункте проживают три тысячи человек", — сказал Тавдгивидзе.

По его словам, мирные жители несколько лет находились практически на линии огня, за время боевых действий около 50 из них погибли, более 100 были ранены.

Сложность гуманитарной обстановки в селе усугубляет и погода — в этом районе даже в горах температура часто поднимается до плюс 40 градусов, дождей не было несколько месяцев, урожая практически нет.

"В этом году урожай очень плохой, аномальная жара и засуха, люди живут очень бедно, мы привезли продовольствие — мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло, 400 пакетов… С нами еще приехали военные врачи, которые оказывают медицинскую помощь (местному населению)", — добавил представитель центра.

В бригаде врачей — инфекционисты, дерматологи, терапевты и хирурги. После осмотра и оказания помощи нуждающимся они раздали местным детям дополнительные продуктовые наборы — печенье, молоко и соки.

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